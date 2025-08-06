Kaymakam Mine Kurt, görevine Tomarza'da devam edecek
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde görev yapan ve İçişleri Bakanlığı Yabancı Dil ve Yurt Dışı Eğitim programlarına katılmak üzere görevden ayrılan Kaymakam Mine Kurt'un Tomarza'da görevlendirildiği öğrenildi.
Özvatan ilçesinde kaymakam olarak görev yürütürken İçişleri Bakanlığı Yabancı Dil ve Yurt Dışı Eğitim programlarına katılmak üzere görevden ayrılan Mine Kurt’un Tomarza’ya görevlendirildiği öğrenildi.
MİNE KURT KİMDİR?
1994 yılında Erzurum’da doğan Mine Kurt, lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kurt’un ikinci görev yeri Kayseri’nin Özvatan ilçesi olmuştu. Şimdi ise Tomarza Kaymakamı olarak görevine devam edeceği biliniyor.