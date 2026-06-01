Kaymakam Öztoprak, Kızılırmak'a Atlamak İsteyen Şahsı İkna Etti

Felahiye ilçesindeki Yaşar Karayel Viyadüğü üzerinde bir kişinin tehlikeli şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprü korkuluklarında bulunan S.A. ile görüşmek üzere Felahiye Kaymakamı Necmettin Öztoprak da olay yerine geldi. Kaymakam Öztoprak’ın yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından S.A., bulunduğu yerden güvenli şekilde alındı. Şahsın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.