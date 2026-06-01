  • Haberler
  • Gündem
  • Kaymakam Öztoprak, Kızılırmak'a Atlamak İsteyen Şahsı İkna Etti

Kaymakam Öztoprak, Kızılırmak'a Atlamak İsteyen Şahsı İkna Etti

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Kızılırmak'a atlamak isteyen bir kişi, Felahiye Kaymakamı Necmettin Öztoprak'ın çabalarıyla ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Kaymakam Öztoprak, Kızılırmak'a Atlamak İsteyen Şahsı İkna Etti

Felahiye ilçesindeki Yaşar Karayel Viyadüğü üzerinde bir kişinin tehlikeli şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprü korkuluklarında bulunan S.A. ile görüşmek üzere Felahiye Kaymakamı Necmettin Öztoprak da olay yerine geldi. Kaymakam Öztoprak’ın yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından S.A., bulunduğu yerden güvenli şekilde alındı. Şahsın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de bağımlılıkla mücadele için güç birliği: Bağımlılık Zirvesi
Kayseri’de bağımlılıkla mücadele için güç birliği: Bağımlılık Zirvesi
İncesu OSB Alanında Arsa Tahsis Başvuruları Başladı
İncesu OSB Alanında Arsa Tahsis Başvuruları Başladı
Kayseri'de 4 Günlük Bayramda 222 Kişi Trafik Kazalarında Yaralandı
Kayseri’de 4 Günlük Bayramda 222 Kişi Trafik Kazalarında Yaralandı
Kayseri İl Müftülüğü, vekalet ile kurban organizasyonunda Türkiye üçüncüsü oldu
Kayseri İl Müftülüğü, vekalet ile kurban organizasyonunda Türkiye üçüncüsü oldu
Kayseri'de Bayram Bilançosu: 825 Acemi Kasap Hastanelik Oldu
Kayseri’de Bayram Bilançosu: 825 Acemi Kasap Hastanelik Oldu
Gazeteci Kürşat Açıkgöz Erciyes TV'yi Devraldı
Gazeteci Kürşat Açıkgöz Erciyes TV'yi Devraldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!