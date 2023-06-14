Kaymakam ve öğrenciler çaldı, engelli çocuklar eğlendi

Kayseri'nin İncesu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen konserde engelli çocuklar doyasıya eğlendi. Konserde İncesu Kaymakamı Aydın Göçer de ut çaldı.

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  • 14.06.2023 15:11
  • Güncelleme: 14.06.2023 16:25
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Kaymakam ve öğrenciler çaldı, engelli çocuklar eğlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin İncesu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen konserde engelli çocuklar doyasıya eğlendi. Konserde İncesu Kaymakamı Aydın Göçer de ut çaldı.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İncesu ilçesindeki Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nda engelli çocuklara konser verdi. Konserde öğrencilere İncesu Kaymakamı Aydın Göçer de eşlik ederek, ut çaldı. Konserde engelli çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Engelli çocukların hayatın içerisinde yer alması gerektiğini söyleyen Kaymakam Göçer, engelli çocukların kendilerini ayrı hissetmemeleri için böyle bir sosyal sorumluluk projesi yaptıklarını ifade etti. Göçer, “Bugün İncesu Kaymakamlığı olarak geçen sene yaptığımız gibi bu sene de özel öğrencilerimize, kaynaştırma öğrencilerimize ve rehabilitasyon öğrencilerimize burada aileleri ile birlikte güzel vakit geçirsinler, müzik dinlesinler ve doyasıya eğlensinler diye bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin sazcıları ve müzisyenleri Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. İçeride öğrencilerimiz ve velilerimiz şu anda müzik dinliyorlar. Bu çocuklarımızın hayata karışmaları lazım, hayatın içerisinde yer almaları lazım. Kendilerini ayrı hissetmemeleri lazım. Eğlenmek her çocuğun hakkıdır. Ancak özel çocuklarımızın daha da fazladır” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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