Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı
ÖSYM, Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı'nın 6 Aralık 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu. Başvurular ise, 23-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM, Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvurularının, 23 Ekim 2025 tarihinden 30 Ekim 2025 tarihine kadar açılacağını duyurdu. Başvurmak isteyen adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvuru yapabileceği vurgulanırken, Giriş Sınavının 6 Aralık 2025 tarihinde yapılacağı belirtildi.