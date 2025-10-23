Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı

ÖSYM, Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı'nın 6 Aralık 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu. Başvurular ise, 23-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM, Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvurularının, 23 Ekim 2025 tarihinden 30 Ekim 2025 tarihine kadar açılacağını duyurdu. Başvurmak isteyen adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvuru yapabileceği vurgulanırken, Giriş Sınavının 6 Aralık 2025 tarihinde yapılacağı belirtildi.

