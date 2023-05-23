KAYMEK 'Sanat Örgüsü El Sanatları' Sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan 'Sanat Örgüsü' isimli el sanatları sergisi açıldı. Sergiyi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ile davetliler ilgiyle gezdi.

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  • 23.05.2023 15:17
  • Güncelleme: 23.05.2023 16:05
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KAYMEK 'Sanat Örgüsü El Sanatları' Sergisi açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan “Sanat Örgüsü” isimli el sanatları sergisi açıldı. Sergiyi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ile davetliler ilgiyle gezdi.

Kayseri’de mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetleri gerçekleştiren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) tarafından Tuna Life Center’da “Sanat Örgüsü” isimli KAYMEK el sanatları sergisi açıldı. Sergi açılışına Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Tatlı, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergiyi ilgiyle gezen Dr. Necmiye Büyükkılıç ve davetliler, her birinin ayrı bir değer, ayrı bir emek olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Sepet Örücülüğü, Makrome ve Amigurimi tekniğiyle yapılan dekoratif ürünlerin yer aldığı sergi, 250 adet üründen oluşuyor.

KAYMEK Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, KAYMEK Göznuru, KAYMEK Beyazşehir kursiyerlerinin eğitim aldığı Sepet Örücülüğü, Makrome Yapımı, Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurimi) kursiyerlerinin hazırlamış olduğu ürünlerin sergilendiği bu özel etkinlik 28 Mayıs 2023 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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İHA

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