KAYMEK 2022'de 300 binden fazla vatandaşa dokundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ sloganı ile Kayseri’deki sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği faaliyetlerini üstlenen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2022 yılında 309 bin 643 kişiye doğrudan ya da dolaylı ulaşarak katkı sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük önem verdiği sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışındaki faaliyetleri çerçevesinde sürekli olarak yeni projeler üreten, faaliyetleri her kesime yaymaya gayret gösteren ve kapsayıcı bir sosyal belediyecilik örneği sergileyerek, faaliyetleri ödül elde eden KAYMEK, kurulduğu günden bu yana Kayseri’ye kurs ve eğitim hizmeti veriyor. Millî Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde faaliyetlerini yürüten ve bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki, akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim verilen alanla ilgili kazanımlarını hayata uygulanabilir kılmak, Kayseri’nin sanata duyarlı bir kent olmasını sağlamak, şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak eğitimli insan ihtiyacına cevap vermek, bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön vermek gibi amaçlarla kurulmuş olan KAYMEK, modern çağa hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş tesislerle gençlerin eğitiminden, yetişkinlere yönelik düzenlenen sosyal, sanatsal, sportif faaliyetlere ve sosyal sorumluluk projelerine, e-ticaretten özel istihdam bürosuna kadar birçok alanda, kurulduğu 2004 yılından bu yana tesis ve branş sayısını her geçen gün arttırarak eğitim hizmetini vermeye devam ediyor. Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, KAYMEK Gençlik Merkezleri, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri, E38 E-Ticaret Platformu, Çamaşır Yıkama Merkezi, KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi), KAYMEK Canlı Yayın, Büyükşehir Gençlik Merkezi, Kayseri Kariyer Merkezi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi gibi pek çok kulvarda hizmet veren 11 farklı birimde, 39 tesiste, 52 noktada hizmetlerini yıl boyunca aralıksız sürdüren KAYMEK, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek toplumda her kesime katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, şehirdeki başta kurs ve eğitim faaliyetleri olmak üzere hizmetlerini çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birliği protokolleri ile gerçekleştiriyor. Bu çerçevede kentteki ‘Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Ticaret Borsası, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri Mobilyacılar Marangozlar ve Döşemeciler Odası, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB), Kayseri Valiliği, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri İl Müftülüğü, Eğitime Destek Platformu ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği’ gibi önemli kurum ve kuruluşlar ile iş birliği protokolleri sayesinde KAYMEK hizmetlerinden yararlanan vatandaşların istihdamlarına fayda sağlayacak ve kişisel gelişimlerine destek olacak eğitim seminerleri düzenleniyor.