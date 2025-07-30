KAYMEK 2025 Geleneksel Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi’nde yer aldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükkılıç, belediyeciliğin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını, sosyal ve kültürel projelerin de büyük önem taşıdığını belirtti. KAYMEK’in bu alandaki örnek çalışmalarıyla dikkat çektiğini vurguladı.

Bu yıl sergide, KAYMEK bünyesinde açılan ücretsiz kurslarda üretilen 77 farklı el sanatları branşına ait eserler yer aldı. Açılış töreninde, Kayseri’nin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan projelerin önemine değinildi. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK’in 300’ün üzerinde kursla vatandaşlara hizmet verdiğini hatırlatarak, emeği geçen tüm eğitmenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman tarafından, Başkan Büyükkılıç’a Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için hazırlanan PTT Hatıra Pulu takdim edildi. Bu hediye için teşekkür eden Büyükkılıç, bahçenin ülkenin önemli yaşam alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Etkinlikte, el emeği eserlerin yanı sıra çocuklar için oyun alanları ve Osmanlı dönemine ait kıyafetlerle nostaljik fotoğraf çekim alanları da kuruldu. Ayrıca, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kursiyerlerin el emeği ürünleri satışa sunuldu.

Ziyaretçiler, sergi alanındaki eserleri ilgiyle inceledi ve etkinlikten memnun kaldıklarını ifade etti.