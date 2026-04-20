KAYMEK, Bahar Döneminde 6000 Kursiyere Kurs Veriyor

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2026 bahar döneminde gerçekleştirdiği kapsamlı eğitim ve sosyal projelerle dikkat çekiyor. Kent genelinde 16 ilçede hizmet veren 40 tesisiyle KAYMEK, yalnızca bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçerek Kayserililerin sosyal yaşamına değer katan önemli bir merkez haline geldi.

Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri kapsamında 10 tesiste açılan 160 farklı branşta toplam 370 kursta yaklaşık 6 bin kursiyere eğitim veriliyor. Ayrıca Ocak 2026’dan bu yana düzenlenen 20’den fazla workshop etkinliğiyle 400’e yakın kişiye ulaşıldı.

Gençlere yönelik çalışmalarıyla da öne çıkan KAYMEK, Gençlik Merkezleri aracılığıyla 10 tesiste 5 bin 600 öğrenciye LGS, YKS ve KPSS hazırlık eğitimleri sunarak akademik başarıya katkı sağlıyor. İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde ise yaklaşık 2 bin kişi spor faaliyetlerinden yararlanırken, 2 binin üzerinde kursiyer sosyal, sanatsal ve akademik eğitimlere katılıyor.

Toplumsal destek projeleriyle de fark yaratan KAYMEK, Aile Akademisi aracılığıyla 2 bin bireye rehberlik ve psikolojik destek sağladı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ise yılbaşından bu yana 350 engelli bireye hizmet sunarak toplumsal entegrasyona katkıda bulunuyor. “Sırdaşın Olayım” projesi kapsamında psikolojik danışmanlık hizmetleri devam ederken, Çamaşır Yıkama Merkezi’nde 1.624 öğrenciye destek verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren KAYMEK, her yaştan vatandaşa hitap eden projeleriyle kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.