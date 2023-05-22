KAYMEK, binlerce gencin memur olma hayaline destek oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) memur olma hayali kuran binlerce vatandaşa ücretsiz hizmet verecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursu kayıtlarını başlattı.

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  • 22.05.2023 10:22
  • Güncelleme: 22.05.2023 10:30
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KAYMEK, binlerce gencin memur olma hayaline destek oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) memur olma hayali kuran binlerce vatandaşa ücretsiz hizmet verecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursu kayıtlarını başlattı.

Eğitim ve öğretime özel önem veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yediden yetmişe tüm Kayserililere yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra eğitim alanında da önemli bir hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK marifetiyle kurslarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede öğrenci ve genç dostu bir anlayışla takdir toplayan hizmetlerini hayata geçiren KAYMEK, vatandaşlara ücretsiz uzaktan eğitim imkânı sunan UZEM birimi ile memur olma hayali kuran vatandaşlar için KPSS’ye hazırlık kursu düzenliyor.

Uzman eğitimci kadrosu ile KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) ve KPSS Eğitim Bilimleri (Gelişim Psikolojisi, Ölçme Değerlendirme, Rehberlik ve Özel Eğitim, Program Geliştirme, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri) kursu düzenleyecek olan KAYMEK, binlerce insanın hayallerine giden yolda en güçlü destekçisi olmak amacıyla kurs kayıtlarını başlattı.

Kontenjanlarla sınırlı KAYMEK UZEM KPSS Lisans kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden işlem yapabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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