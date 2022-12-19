KAYMEK'den İspanyolca ve Fransızca Dil Kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yabancı dil öğretmek ve kaliteli bir eğitim sunmak amacıyla İspanyolca ve Fransızca dersleri verecek. Buna göre KAYMEK Akademi'de yabancı dil öğrenmek isteyenler için yabancı dil kurs kayıtları başladı.

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  • 19.12.2022 14:57
  • Güncelleme: 19.12.2022 15:03
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KAYMEK'den İspanyolca ve Fransızca Dil Kursu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yabancı dil öğretmek ve kaliteli bir eğitim sunmak amacıyla İspanyolca ve Fransızca dersleri verecek. Buna göre KAYMEK Akademi’de yabancı dil öğrenmek isteyenler için yabancı dil kurs kayıtları başladı.

Herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, öğrenci ve eğitim dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla eğitim ağını günden güne zenginleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki öncülükleriyle her zaman adından söz ettirmeye devam ediyor ve kaliteli eğitim hizmetleriyle her zaman kursiyerlerle buluşturuyor. Bu çerçevede KAYMEK Akademi Tesisi’nde İspanyolca A1 Seviyesi ve Fransızca A2 Seviyesi kurs kayıtları başladı. Kursiyerler farklı bir dil öğrenmek ya da mevcut bilgilerini bir üst seviyeye taşımak için KAYMEK yabancı dil kurslarına kayıt yaptırabilirler. Kursa kayıt yaptırmak isteyenler detaylı bilgiyi www. kaymekonline.com adresinden alabilirler. KAYMEK tarafından, İngilizce, Arapça ve Türk İşaret Dili kursları da düzenleniyor.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ‘YABANCI DİL’E ÇOK ÖNEM VERİYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle buluştuğu her fırsatta yabancı dilin önemine vurgu yapıyor. Daha donanımlı gençlik yetişmesi vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik hitaplarında, “Yabancı dil çok önemli konuma geldi, yabancı dile her dönemde ihtiyaç vardır. Yabancı dil, olmazsa olmazınız olacak” diyerek, gençlere, donanımlı, eğitimli, sosyal yönü zengin, yabancı dili önemseyen, yerli ve milli anlayışın sahibi olmaları yönünde nasihatlerde bulunuyor.

İHA

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KAYMEK'den İspanyolca ve Fransızca Dil Kursu

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