KAYMEK El Sanatları Sergisi: Emek ve Azmin Yansıması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen KAYMEK El Sanatları Yıl Sonu Sergisi, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru eserlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

KAYMEK El Sanatları Sergisi: Emek ve Azmin Yansıması

Üretkenlik ve Öğrenme Azmi 

Sergide farklı branşlarda hazırlanan el sanatları ürünleri yer aldı. Çalışmalar, yalnızca estetik birer eser değil; aynı zamanda sabır, özveri ve öğrenme azminin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Kadınların Katkısı 

Kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler, kadınların üretkenliğini ve yeteneklerini sergilerken, aile ekonomisine katkı sağlamalarının yanı sıra sosyal hayatta daha aktif rol almalarına da imkan tanıyor.

Kültürel Mirasın Devamlılığı 

El sanatlarının kültürel mirasın yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan sergide, her eserin bilgi, sabır ve estetik anlayışının birleşimiyle ortaya çıktığı dikkat çekti.

Destekleyici Projeler 

Eğitim, üretim ve istihdama katkı sağlayan projelerin önemine değinilen etkinlikte, vatandaşların meslek edinmelerine ve sosyal hayata katılımlarını artıracak çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Sergi, kursiyerlerin emeğini ve azmini yansıtan eserlerle kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.

 

Haber Merkezi

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