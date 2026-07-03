KAYMEK El Sanatları Sergisi: Emek ve Azmin Yansıması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen KAYMEK El Sanatları Yıl Sonu Sergisi, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru eserlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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