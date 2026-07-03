KAYMEK El Sanatları Sergisi: Emek ve Azmin Yansıması

Üretkenlik ve Öğrenme Azmi

Sergide farklı branşlarda hazırlanan el sanatları ürünleri yer aldı. Çalışmalar, yalnızca estetik birer eser değil; aynı zamanda sabır, özveri ve öğrenme azminin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Kadınların Katkısı

Kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler, kadınların üretkenliğini ve yeteneklerini sergilerken, aile ekonomisine katkı sağlamalarının yanı sıra sosyal hayatta daha aktif rol almalarına da imkan tanıyor.

Kültürel Mirasın Devamlılığı

El sanatlarının kültürel mirasın yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan sergide, her eserin bilgi, sabır ve estetik anlayışının birleşimiyle ortaya çıktığı dikkat çekti.

Destekleyici Projeler

Eğitim, üretim ve istihdama katkı sağlayan projelerin önemine değinilen etkinlikte, vatandaşların meslek edinmelerine ve sosyal hayata katılımlarını artıracak çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Sergi, kursiyerlerin emeğini ve azmini yansıtan eserlerle kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.