KAYMEK endüstriyel temizlik kursu başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile İSS arasında imzalanan Kariyer Köprüsü İş Birliği Protokolü kapsamında eğitim ve istihdam süreçleri entegre ediliyor. Ayrıca, firmalarla anlaşmalı Endüstriyel Temizlik Kursu için kayıtlar başlarken kurs, KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

KAYMEK endüstriyel temizlik kursu başlıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK ile İSS arasında “Kariyer Köprüsü” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile kursiyerlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, iş hayatına hazırlanması ve istihdam olanaklarına erişimlerinin artırılması hedefleniyor. İş birliği sayesinde eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin uygun iş fırsatlarıyla buluşturulması ve nitelikli iş gücünün çalışma hayatına kazandırılması planlanıyor.

Öte yandan KAYMEK Kariyer Köprüsü kapsamında firmalarla anlaşmalı “Endüstriyel Temizlik Kursu” için kayıt süreci başladı. İş arayanlara istihdam desteği, işverenlere ise uzman personel desteği sunacak kurs, KAYMEK İhtisas Merkezi’nde pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, kursa başvurularını KAYMEK Online üzerinden yapabilecek. Kontenjanla sınırlı olarak açılacak.

Haber Merkezi

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