Kaymek'in '1 Kalem 1 Fırça' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), sanatseverleri yeni bir sergiyle buluşturdu. KAYMEK kursiyeri Şule Özkan’ın hazırladığı “1 Kalem 1 Fırça” adlı kişisel resim sergisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde hizmet veren Büyükşehir Sanat Galerisi’ndeki açılış programına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp katıldı. Sanatın birleştirici gücüne dikkat çekilen açılışta, yerel sanatçıların desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Toplam 52 eserin yer aldığı sergide; portre, natürmort ve manzara türlerinde çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Farklı tekniklerle hazırlanan eserler, ziyaretçilere zengin bir görsel deneyim sunarken, sanatın farklı yönlerini keşfetme imkânı tanıyor.

Kayseri’de kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri haline gelen Büyükşehir Sanat Galerisi, ev sahipliği yaptığı nitelikli sergilerle dikkat çekmeye devam ediyor. Şehrin sanat hayatına katkı sunan galeri, hem amatör hem de profesyonel sanatçıların eserlerini geniş kitlelerle buluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür, sanat ve eğitime verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren KAYMEK, bireylerin sanatsal gelişimine katkı sağlayan projeleriyle öne çıkıyor.

“1 Kalem 1 Fırça” Resim Sergisi, 05–09 Mayıs 2026 tarihleri arasında 08.30 – 17.00 saatleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Büyükşehir Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.