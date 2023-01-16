KAYMEK'in 2. dönem kurs kayıtlarına ilk saatlerden yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)'in 22 alanda 127 farklı branşta eğitimleri içeren 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem kurs kayıtları başladı. 16 Ocak Pazartesi günü başlayan kurs kayıtları ilk saatlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, kontenjanlar yüzde 80 oranında doldu.

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  • 16.01.2023 13:09
  • Güncelleme: 16.01.2023 13:55
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KAYMEK'in 2. dönem kurs kayıtlarına ilk saatlerden yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)’in 22 alanda 127 farklı branşta eğitimleri içeren 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem kurs kayıtları başladı. 16 Ocak Pazartesi günü başlayan kurs kayıtları ilk saatlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, kontenjanlar yüzde 80 oranında doldu.

Mesleki eğitim, kurs ve çeşitli faaliyetleri ile yüz binlerce vatandaşa dokunan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak 14 tesiste yaygın eğitim ağı ile eğitim hizmetini toplumun her kesimine etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede eğitim faaliyetlerine özel önem veren ve hizmetleriyle takdir toplayan KAYMEK, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2’nci dönem kurs kayıtlarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, 22 alanda 12’si yeni olmak üzere 127 farklı branşta eğitimleri içeren kursları ücretsiz bir şekilde Kayserililerin hizmetine sunarken, 16 Ocak Pazartesi günü başlayan kayıtların ilk saatlerinde kontenjanlar yüzde 80 oranında doldu.

Başvurunun başlamasının ardından 4 bin 38 kişinin kayıt yaptırdığı kurslar, KAYMEK Akademi, KAYMEK Argıncık, KAYMEK Köşk, KAYMEK Sancaktepe, KAYMEK Sümer, Talas Sosyal Yaşam Merkezi (Bahçelievler), KAYMEK Ziyagökalp tesislerinde yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek.

Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar KAYMEK web sitesi (www.kaymekonline.com) üzerinden işlem sağlayabilecek. Ayrıca 0 352 231 80 31 telefon numarasından kurslarla ilgili detaylı bilgi alınabilecek.

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İHA

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