  • KAYMEK'in 2025 YKS Başarıları: 250 Öğrenci Lisans ve Ön Lisans Programlarına Yerleşti

Kayseri'nin mesleki eğitim ve kültür sanat alanındaki önemli kuruluşu KAYMEK, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla dikkat çeken bir başarı elde etti. Ücretsiz YKS kurslarıyla desteklenen öğrenciler, toplamda 100 lisans ve 150 ön lisans programına yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

KAYMEK, mesleki eğitim, kurs ve kültürel sanat hizmetlerinin yanı sıra, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi kritik sınavlar için sunduğu ücretsiz kurslarla da öğrencilere destek olmaya devam ediyor. 2025 LGS’de 308 öğrencinin hayallerindeki okullara yerleşmesine katkı sağlayan KAYMEK, YKS’de de 8 Tıp, 3 Eczacılık, 4 Hukuk, 14 Ebelik, 26 Mühendislik ve Mimarlık, 31 Öğretmenlik, 2 Gastronomi, 3 Milli Savunma Üniversitesi ve 9 İlahiyat bölümü yerleştirmesi gerçekleştirdi.

Toplamda 250 öğrencinin başarıyla yerleştiği bu programlar, KAYMEK’in kaliteli ve etkin hizmet anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bu başarılar, öğrencilerin ve ailelerin memnuniyetini artırarak Kayseri’nin eğitim alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. KAYMEK, gençleri donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlama misyonunu sürdürerek, eğitimdeki katkılarına devam ediyor.

