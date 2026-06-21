KAYMEK'in Bin 200 Eserlik Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Açılış programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Karaçavuş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, kursiyerler ve aileleri katıldı. Mehter takımı eşliğinde başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sergide yer alan eserleri inceleyen ve kursiyerlerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada KAYMEK’in eğitim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek, “El ele, gönül gönüle şehrimizi merkezi ve taşrasıyla, 16 ilçesiyle imar ve ihya etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kayseri’nin köklü geçmişine ve kültürel zenginliğine vurgu yapan Büyükkılıç, gençlere yönelik yatırımların da aralıksız devam ettiğini ifade etti.

KAYMEK’in kentin önemli eğitim ve kültür kurumlarından biri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, son bir yılda 335 bin vatandaşa hizmet verildiğini, 14 bin 492 kursiyere sanat ve meslek eğitimi, 12 bin 969 öğrenciye ise eğitim desteği sağlandığını söyledi. Sosyal belediyecilik kapsamında öğrencilere 1 milyon 400 bin bardak sıcak çorba dağıtıldığını da kaydeden Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde çok sayıda eğitim ve sosyal destek biriminin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Sergide alüminyum kabartmadan kanaviçeye, gümüş takı yapımından hüsn-i hat sanatına, ahşap boyamadan tezhibe, ebrudan çiniye kadar birçok alanda hazırlanan eserlerin yer aldığını belirten Büyükkılıç, “Buradaki her bir eser sadece bir sanat çalışması değildir. Her biri emeğin, sabrın ve öğrenme yolculuğunun bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında halk oyunları gösterileri sahnelenirken, E38 Satış Standı’nda KAYMEK ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Osmanlı Fotoğrafçılığı Standı’nda nostaljik fotoğraf çekimleri gerçekleştirilirken, Halk Ozanı Halil Daylak da seslendirdiği türkülerle programa renk kattı. Genç KAYMEK tarafından düzenlenen ödüllü KAHOOT bilgi yarışmaları ve akıl-zeka oyunları etkinlikleri de katılımcılardan ilgi gördü.

KAYMEK Geleneksel Yıl Sonu Sergisi, 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

(RHA)