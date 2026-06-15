Kaymek'in İlçelerde Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Kent merkezinden kırsal ilçelere kadar şehrin dört bir yanında eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini sürdüren, Kayseri’nin 6’ncı üniversitesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) yaz dönemi eğitimlerine başlıyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir KAYMEK, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Yaz Okulu kayıtlarını başlattı.

Çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmeleri için hazırlanan KAYMEK Yaz Okulu programına 15 Haziran’da başlayan kayıtlar 30 Haziran’a kadar sürecek.

Sanat, spor, kültürel ve sosyal faaliyetlerle dolu KAYMEK İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri Yaz Okulu’nda öğrenciler hem yeni beceriler kazanacak hem de unutulmaz bir yaz dönemi geçirecekler.

Vatandaşlar, detaylı bilgi ve kayıt işlemlerine www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden erişebilecek.