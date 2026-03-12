KAYMEK'in İstiklâl Marşı Okuma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 105’inci yılı dolayısıyla düzenlenen ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükşehir’in geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncüsünü düzenlendiği anlamlı yarışmanın ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genç ve öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç, törende çocuklarla yakından ilgilenirken, çocuklar da Büyükkılıç’a sevgi gösterisinde bulundular.

Programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan kısa film izletilirken, Başkan Büyükkılıç yaptığı konuşmada, yerli ve milli anlayış ile dillerden düşmeyen İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u anlattıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel bağlamda üzerlerine ne düşüyorsa yaptıklarının altını çizip, Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu belirterek, “TÜRKSOY’un vasıtasıyla 2027 Türk Dünyası Başkenti adayı Kayseri’mizin bu ünvanı hak ettiği kanaatindeyim. Seyyid Burhaneddin, Gevher Nesibe, Hunat Hatun, Mimar Sinan ve Davud El Kayseri gibi tarihi şahsiyetlerin Türk cumhuriyetlerine çok şey katacağı anlayışıyla Kayseri’mizin en güçlü şehir olduğunu paylaşıyorum. Şehrimizin sporun başkenti olması için de gayretlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Hepsi Gönlümüzün Birincisi”

KAYMEK’in şehrin 6’ncı üniversitesi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, erdemli bir gençlik yetiştirmeye özen gösterdiğini kaydeden Büyükkılıç, yarışmanın da bu anlamda önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Yarışmaya başvuran binin üzerindeki gencin her birine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Seçmek zor oldu. Hepsi gönlümüzün birincisi. Bu gençliğe ne harcarsak bizim kazanımımız o” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti ve dereceye giren çocuklar İstiklal Marşı’nı bir kez de törende seslendirdi.

İstiklâl Marşı Okuma Yarışmasında Dereceye Girenler Belli Oldu

Konuşmaların ardından törende, 4-6 yaş kategorisinde birinci Rayyan Aslan, ikinci Lina Kazancı ve üçüncü Gülru Zeynep Ersin olurken, 7-12 yaş kategorisinde Zekiye Bot birincilik, Zehra Turan ikincilik ve Esma Cesur ise üçüncülük derecesi elde etti. 13-18 yaş kategorisinde ise Kürşat Avvuran birinci, Bahar Avcı ikinci, İdilnaz Demirebakan da üçüncü oldu.