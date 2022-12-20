KAYMEK'in Kerem ile Aslı Sergisi KUMSmall'da

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından hazırlanan Kerem ile Aslı Sergisi 22, Aralık Perşembe günü KUMSMALL'da açılacak.

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  • 20.12.2022 12:48
  • Güncelleme: 20.12.2022 14:54
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KAYMEK'in Kerem ile Aslı Sergisi KUMSmall'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından hazırlanan Kerem ile Aslı Sergisi 22, Aralık Perşembe günü KUMSMALL’da açılacak.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si olan KUMSmall’da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. KUMSMALL ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan etkinlik çerçevesinde 22 Aralık Perşembe günü Kerem ile Aslı Sergisi açılacak.

‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı’ konseptiyle hazırlanan sergi 3 gün boyunca KUMSmall AVM zemin katta ziyaretçilerini ağırlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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