KAYMEK'in Kışlık Örgüleri Depremzedeleri Isıtıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. 'İyilik Örün' kampanyası çerçevesinde kursiyerler tarafından el emeği ve göz nuru olarak örülen bin 300 adet atkı ve bereler de depremzedelerin içini ısıtıyor.

PAYLAŞ
  • 21.02.2023 11:52
  • Güncelleme: 21.02.2023 13:24
  • 86
KAYMEK'in Kışlık Örgüleri Depremzedeleri Isıtıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. ‘İyilik Örün’ kampanyası çerçevesinde kursiyerler tarafından el emeği ve göz nuru olarak örülen bin 300 adet atkı ve bereler de depremzedelerin içini ısıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Kahramanmaraş merkezli yüzyılın afeti olan depremin getirdiği olumsuzlukları gidermek ve açılan yaraları sarmak için gerçekleştirdiği çalışmaları çeşitlenerek devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’ de el emeği ve göz nuru olarak örülen atkı ve bereler de depremzedelerin içini ısıtmak için yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), sosyal projeleri içerisinde yer alan ‘iyilik örün’ çalışmasında gönüllü kadınların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ördüğü el emeği, göz nuru atkı ve bere takımları, deprem bölgelerindeki depremzedelerin kullanması için gönderildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceleri gördüğü ağır kış şartlarında en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden olan kışlık kıyafet ve battaniyelerin yanında atkı, bere gibi ürünleri, deprem bölgesine gönderen Büyükşehir KAYMEK, depremden kurtulan vatandaşların soğuktan da korunmasına katkı sağlıyor. Bu çerçevede deprem bölgesine hepsi birbirinden değerli el örgüsü toplam bin 300 adet atkı ve bere takımı sevk edildi.

El emeği, göz nuru atkı ve berelerin depremzede çocukları ısıttığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hayır için yapılan her iş, ona ihtiyacı olanı bekler. KAYMEK’lerimizde örülen atkı ve bereler depremzede yavrularımızın yüzlerinde tebessüm olarak iyilik ören kursiyerlerimize geri döndü” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç'tan İstasyon Caddesi'nde Esnaf Ziyareti

Büyükkılıç'tan İstasyon Caddesi'nde Esnaf Ziyareti

Başkan Palancıoğlu yapılan hizmetleri yerinde inceledi

Başkan Palancıoğlu yapılan hizmetleri yerinde inceledi

KAYMEK'in Kışlık Örgüleri Depremzedeleri Isıtıyor

KAYMEK'in Kışlık Örgüleri Depremzedeleri Isıtıyor

Önce Sarız Sonra Kahramanmaraş

Önce Sarız Sonra Kahramanmaraş

Kayseri OSB Yönetimi, İtfaiye Ekiplerine Teşekkür Etti

Kayseri OSB Yönetimi, İtfaiye Ekiplerine Teşekkür Etti

Depremzede çocuklar at bindi

Depremzede çocuklar at bindi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Başkan Karatepe: 'Yıkımı başlayan bina hukuka, projeye, planlamaya aykırı olarak yapılmış'

Eski Başkan Karatepe: “Yıkımı başlayan bina hukuka, projeye, planlamaya aykırı olarak yapılmış”

Kayserispor'da Giresunspor mesaisi sürüyor

Kayserispor’da Giresunspor mesaisi sürüyor

DAHA FAZLA
Depremden etkilenen çocuklara trafik eğitimi verildi

Depremden etkilenen çocuklara trafik eğitimi verildi

Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı

Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

Kayseri'deki yurtlarda 10 bin depremzede ağırlanıyor

Kayseri'deki yurtlarda 10 bin depremzede ağırlanıyor

Depremde ağır hasar gören bina yıkılıyor, toz bulutu etrafı kapladı

Depremde ağır hasar gören bina yıkılıyor, toz bulutu etrafı kapladı