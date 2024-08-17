KAYMEK'in KPSS kursu öğrencilerinden Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir'e teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına yönelik kurs hizmeti, öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kayseri’de altyapı, imar ve şehircilik gibi rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği çalışmalarında da beğeni toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesiminden vatandaşları memnun etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda KAYMEK tarafından sunulan KPSS kurs hizmeti alan öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi’ne, söz konusu kurs hizmeti nedeni ile teşekkür ettiler.

Öğrenciler Memnuniyetlerini Dile Getirerek Teşekkür Etti

KPSS için KAYMEK kurslarına gelmekte olduğunu ifade eden İsmail Karaarslan, “Şu an gayet güzel ilerliyor. Bu çalışmaları için Memduh Başkan’a ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sağladığı imkânlardan dolayı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ileten kursiyerlerden Dilara Demirde ise “Buradan çok memnunum. Hocalarımız bizle çok güzel ilgileniyor. Kurslarımızın devamını diliyorum” derken, kursiyer öğrenciler, KAYMEK’in kurslarını beklediklerini, KAYMEK KPSS Kursları ile hem paralarının hem de vakitlerinin boşa gitmediğini sözlerine ekledi.

Kursiyerlerden Medine de KAYMEK KPSS Kursları’nı herkese tavsiye ederek, “Hocalardan çok memnunum. Çok güzel ilgileniyorlar. Her zaman bizi dinliyorlar, herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.