KAYMEK'in LGS Danışmanlık Hizmetine Yoğun İlgi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve öğrencilere verdiği özel önem doğrultusunda hizmetlerini sürdüren, sınava hazırlık sürecinde ücretsiz kursları ile öğrencilerin yanında yer olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tercih sürecinde de öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından hayalindeki lise için tercih yapacak öğrencilere ücretsiz şekilde anlamlı bir hizmet başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, LGS tercih süreci boyunca uzman kadrosuyla gençlere lise tercihlerini en doğru şekilde yapabilmeleri için destek veriyor.

Hunat Hatun Medresesi’nde 16 Temmuz Çarşamba günü başlayan LGS Tercih Danışmanlığı hizmeti gençler ve ailelerinden yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücaid Soyak, Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin standını ziyaret etti.

Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi personelinden hizmet hakkında bilgi alan Soyak, LGS tercihi için Büyükşehir’in ücretsiz hizmetinden faydalanan gençler ve aileleri ile de yakından ilgilendi.

Hayalindeki lisede eğitim öğretim hayatına devam etmeye bir adım daha yaklaşan gençlere başarılar dileyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücaid Soyak, burada yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemize bağlı Aile Akademimizin her yıl yaptığı gibi bu yıl da LGS Tercih Danışmanlık hizmetlerini veriyoruz” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Soyak, LGS’de 445 puan alma başarısı gösteren KAYMEK LGS Hazırlık grubu öğrencilerinden Emir Aslaner’i tebrik ederek, “Kardeşimiz, KAYMEK kurslarında yetişmiş bir kardeşimiz. Maşallah yüksek bir puan aldı. Burada da yine Aile Akademimizin vermiş olduğu hizmetten faydalanmak için burada. Başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

YKS tercih sürecinde de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vereceklerini duyuran Soyak, “LGS süreci bittikten sonra YKS sürecinde de böyle bir hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tabii en büyük destekçimiz, Kayseri’mizin hamisi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a da verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında, eğitimin öncüsü olan bir başkanımız” şeklinde konuştu.

“Başka Hiçbir Şeye İhtiyaç Duymadım “

445 puan, 4,21 yüzdelik başarısı elde eden KAYMEK LGS Hazırlık grubu öğrencilerinden Emir Aslaner ise “Ben sadece okula ve KAYMEK kurslarına geldim. Böyle hazırlandım sadece, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadım” ifadelerini kullandı.

LGS’de KAYMEK Farkı: 30 Öğrenci Yüzde 10’luk Dilimde

2024-2025 Eğitim - Öğretim yılında Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde LGS Hazırlık grubunda eğitim gören 30 öğrenci, yüzde 10'luk dilime girerek Fen Liselerine ve Nitelikli Anadolu Liselerine yerleşebilme yeterliliğine sahip oldu.

Büyükşehir’in LGS Tercih Danışmanlığı hizmeti tercihler için belirlenen son gün olan 24 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak. Bu tarihe kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca Hunat Hatun Medresesi’nde 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz şekilde sunulacak hizmet, gençlere ve ailelerine büyük bir kolaylık sağlamaya devam edecek.