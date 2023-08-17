KAYMEK'in minik öğrencileri Çanakkale ruhunu yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetler çerçevesinde 45 öğrenciyi, Çanakkale Savaşları Mobil Tır Müzesi'ni gezdirdi.

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  • 17.08.2023 09:44
  • Güncelleme: 17.08.2023 09:53
KAYMEK'in minik öğrencileri Çanakkale ruhunu yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetler çerçevesinde 45 öğrenciyi, Çanakkale Savaşları Mobil Tır Müzesi’ni gezdirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu istikametinde faaliyetlerini yürüten Büyükşehir KAYMEK, öğrencilere milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Türkiye turu yapan ve kente gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Kayseri’de yoğun ilgi görürken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde Kayseri’de bulunan ’Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı’nı KAYMEK’in minik öğrencileri de gezdi. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurs alan 45 öğrenci, Çanakkale Savaşları Mobil Tır Müzesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın da katıldığı gezide, minik öğrenciler, bünyesinde savaş dönemine ait materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği tırı hayranlıkla incelediler.

Böyle bir imkânı sağlayan Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ekibine teşekkür eden öğrenciler, duygusal anlar yaşayarak, ecdada minnet ve saygıyla dualar ettiler.

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İHA

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