KAYMEK'in YKS tercih danışmanlığına yoğun ilgi

Büyükşehir Aile Akademisi, yükseköğretime yerleşmeye aday öğrencilerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı oluyor.

“Gayet Güzel Bir Hizmet Aldım”

Hunat Hatun Medresesi’ndeki tercih danışmanlık hizmetinden faydalanan Yunus Emre Şake isimli aday öğrenci, söz konusu tercih danışmanlık hizmetinin bilgisi olmayanlar ve ilk kez tercih yapacak öğrenciler için çok güzel bir ortam olduğunu vurgulayarak, “Yararlandım ben de. Gayet güzel bir hizmet aldım. İlgililer de. Çok kısa bir süre içerisinde gayet aklıma yatacak bir şekilde tercih listesi oluşturdular. Memnunum, öneririm” şeklinde konuştu.

“Çekinmeden Gelip Buradan Yardım Alabilirler”

Şake, tercih yapacak aday öğrencilere çağrıda bulunarak, “Çekinmeden gelip buradan yardım alabilirler. YKS tercih hizmetinden faydalanabilirler. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Siz de Yararlanmak İstiyorsanız Buraya Bekleriz”

Tuğba isimli aday öğrenci ise “Mezun yılımda tercihte bulunabilmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK ile birlikte açtığı tercih danışmanlığı için Hunat’taki medreseye geldim. Burada hocalarımız her sıralamayı değerli bularak bizim için çok güzel tercih listeleri hazırlıyorlar. Siz de yararlanmak istiyorsanız buraya bekleriz” diyerek tercih yapmak isteyen öğrencileri, bu hizmetten faydalanmaya davet etti.

28 Temmuz’da başlayan ve 11 Ağustos’ta son bulacak YKS tercih danışmanlığı hizmeti, 10.00-19.00 saatleri arasında, rehber öğretmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin YKS tercih danışmanlığı hizmetine 0552 957 50 11 numaralı telefon üzerinden de ulaşılabiliyor.