KAYMEK, Kitap Okuma Yarışması düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 'Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan' sloganıyla gerçekleştirdiği KAYMEK Kitap Okuma Yarışması'nın 2'ncisini düzenliyor.

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  • 27.04.2023 14:20
  • Güncelleme: 27.04.2023 14:25
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KAYMEK, Kitap Okuma Yarışması düzenliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla gerçekleştirdiği KAYMEK Kitap Okuma Yarışması’nın 2’ncisini düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten (KAYMEK), Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kitap sevdalılarına ödüllü kitap okuma yarışması etkinliği sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği yarışmalarla bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla düzenlenen yarışmanın 2’ncisi düzenleniyor. Yaş sınırlaması olmayan yarışmada her yaştan bireylerin katılabileceği, birbirinden önemli yazarlar olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ’Yaban’ ve İskender Pala ’Od’ kitaplarından her biriyle ilgili ayrı ayrı olmak üzere dilediği kitaplardan yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Yarışma nasıl olacak?

Yarışmada belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 adet soru sorulacak. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapmış olan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler ilan edilen ödülü almaya hak kazanacak. Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışmada, yarışmanın yapılacağı yer, tarih ve saat başvuru yapan kişilerin belirtmiş olduğu telefona, yarışmadan birkaç gün önce SMS ile bildirilecek. Yarışma esnasında web arama motorlarından kahoot.it yazarak yarışmaya bağlanılabileceği gibi yarışmacılara yarışma gününden önce kahoot’un uygulamasının da indirilmesi tavsiye ediliyor. Kitap Okuma Yarışması’nda her bir kategoride birinci olanlara 4000 TL, ikinci olanlara 3000 TL ve üçüncü olanlara ise 2000 TL ödül verilecek. Yarışmaya katılım şartlarının detaylarına ilişkin bilgi almak ve yarışmaya başvuru yapmak isteyen vatandaşların www.kaymekyarisma.com adresi ziyaret etmesi gerekiyor.

İHA

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