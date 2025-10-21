KAYMEK Kursiyerlerinden Ücretsiz Eğitim Memnuniyeti

KAYMEK İhtisas Tesisleri'nde gerçekleştirilen muhasebe kursunda eğitim alan kursiyerler, aldıkları eğitimin son derece faydalı olduğunu belirtiyor. Kursiyerlerden Ömer Faruk Aktan, 11 yıl önce KAYMEK'ten aldığı bilgisayarlı reklam grafik tasarım eğitimi sayesinde uzun süredir bu alanda çalıştığını ifade etti. Aktan, “Bu kurs tamamen ücretsiz ve vatandaş yanlısı bir durum,” diyerek KAYMEK’in sağladığı imkanlar için teşekkür etti.

Eğitim Fırsatları

Havva Ayverdi, KAYMEK’teki ilk gününü heyecan verici bulduğunu dile getirerek, “Muhasebe kursunu çok istiyordum. Bu imkânları sunanlara teşekkür ediyorum,” dedi. Ayverdi, KAYMEK’in sunduğu eğitim ortamının oldukça güzel olduğunu ve kendilerini iş hayatına hazırlayacak bilgilerle donatıldıklarını vurguladı.

Kayseri’nin Eğitim Projeleri

Kursiyerler, KAYMEK'in sunduğu eğitim projelerinin Kayseri’deki sosyal projeler arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. Farklı şehirlerde yaşayan kursiyerler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projeler anlamındaki gelişimini başka şehirlerde görmediklerini ifade ediyor.

KAYMEK’in ücretsiz eğitim fırsatları, Kayseri halkının mesleki becerilerini artırarak iş bulma şanslarını yükseltmeye devam ediyor. Bu tür kurslar, toplumsal gelişim için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.