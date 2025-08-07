Kaymek Kursları, LGS'de 308 öğrenciyi hayallerine Ulaştırdı

Öğrenci dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere, eğitime ve öğrenime verdiği özel önem doğrultusunda adeta kentin 6’ncı üniversitesi gibi faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), sınavlara hazırlık kurslarında başarıdan başarıya koşuyor.

Bu çerçevede öğrencilere sağladığı eğitim destekleri ile gönüllere dokunan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, sınavlara hazırlık süreçlerinde de ücretsiz kurs desteği verdiği öğrencilerin, hayallerindeki okullara yerleşmelerinde en güçlü destekçisi oldu. Büyükşehir’in Genç KAYMEK LGS hazırlık kursuna katılan öğrencilerden 308’i hayallerindeki liselere yerleşti.

Bu kapsamda KAYMEK, ücretsiz LGS hazırlık kursu ile sınava hazırlanan öğrencilerinden 7’sini Fen Liselerine, 14’ünü Nitelikli Anadolu Liselerine, 6’sını Proje Anadolu İmam Hatip Liselerine, 23’ünü Anadolu İmam-Hatip Liselerine, 131’ini Anadolu Liselerine ve 127’sini de Sağlık-Meslek-Teknik Anadolu Liselerine yerleştirme başarısı gösterdi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde 4. sınıftan 11. sınıfa kadar akademik ders takviyeleri ve 8. sınıflara LGS hazırlık kurslarının yanı sıra İhtisas Gençlik Merkezi’nde 12. sınıf ve mezun gruplara Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık kursu verildi.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri; akademik derslerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, sunduğu imkânlarla teknolojik gelişmelere açık, bilimsel gelişmeleri takip eden üretken gençler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim-öğretime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve gençliğe verdiği desteğin en önemli göstergesi olan Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde, ÖSYM’nin sınav müfredatında yer alan dersler, sınav hazırlık öğrencilerine verilirken, etütlerle ve soru çözümleriyle öğrencilerin bilgileri pekiştiriliyor. Belirli periyotlarla, yapılacak olan deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınava hazırlık seviyeleri ölçülüp rehber öğretmen tarafından deneme sınavı sonucuna göre programlar hazırlanarak, öğrenciler yönlendiriliyor.