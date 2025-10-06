Kaymek Kurslarına Kayıtlar Başladı

4. sınıftan 12. sınıf ve mezun gruplara kadar gençlere ücretsiz hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlerin adeta ikinci evi oluyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri; akademik dersler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken sunduğu imkânlarla teknolojik gelişmelere açık, bilimsel gelişmeleri takip eden üretken gençler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde 4. sınıftan 11. sınıfa kadar Akademik Ders Takviyeleri; 8. sınıflara LGS hazırlık kursları, 12. sınıf ve mezun gruplara ise YKS hazırlık kursları veriliyor.

Etütler ve soru çözümleriyle öğrencilerin konuları pekiştirilmelerine katkı sunan Genç KAYMEK, sabit aralıklı yapılan deneme sınavlarıyla gençlerin akademik gelişimlerine yardımcı oluyor. Genç KAYMEK’te, gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda seminerler ve grup rehberlik faaliyetleri yapılan kurslarda eğitimi tamamlayıcı ve öğrenci gelişimini destekleyici bir faaliyet alanı olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine de yer veriliyor.

Gençlik Merkezlerinde değerler eğitimi dersi ile adab-ı muaşeret, temizlik, aileye karşı sorumluluklar, tarihe ve ecdada saygı, dinî sorumluluklar, mahremiyet, topluma karşı sorumluluklar konularında eğitimler verilerek merhametli, onurlu, hoş görülü, dürüst, vefalı, kanaatkâr, sabırlı, cömert, barışçıl, yardımsever, adil ve güler yüzlü bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan eğlenerek öğrenmeyi sağlayan akıl oyunları ile gençlerin zihinsel gelişimleri, analitik, pratik, stratejik düşünmeleri ve dikkat toplama becerileri geliştirilerek derslerine ve hayatlarına katkı sağlanıyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde bulunan dijital kütüphanelerde gençler, ders takviyeleri alırken birçok branşta kurulan eğitsel ve sosyal kulüplerle turnuvalar, yarışmalar, geziler, seminerler, münazaralar ve farkındalık projelerine de katılma fırsatı buluyorlar.

Hizmet yelpazesini her geçen yıl zenginleştiren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri yeni eğitim-öğretim yılında 5000’in üzerinde gencin ve ailesinin hayatına dokunarak, ülkenin yarınları olan gençlerin şehre ve ülkeye faydalı bireyler olması yönünde çalışmalara imza atmayı sürdürecek.