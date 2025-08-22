KAYMEK LKS Kurs Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “Gençlerin ikinci yuvası” olarak tanımladığı Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, üniversiteye hazırlanan gençlere büyük bir fırsat sunuyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliğine Büyükşehir Katkısı

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen yaklaşımıyla bir ücretsiz YKS Hazırlık Kursları’nı daha başlattı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından yürütülen ücretsiz YKS Hazırlık Kursları, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıf ve mezun öğrencilere yönelik planlandı.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde sadece akademik başarı değil, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişim de ön planda tutuluyor. Kurs programı, ders takviyeleri, etütler, soru çözüm saatleri ve rehberlik hizmetleriyle desteklenirken, gençlerin özgüvenli, üretken ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Üç Farklı Merkezde Eğitim İmkânı, Başvurular 17 Eylül’e Kadar

Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi (Bahçelievler) ve Genç KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek olan kurslarda başvurular 17 Eylül 2025 tarihine kadar sadece www.kaymekonline.com adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

Aday öğrenciler, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek Ön Değerlendirme Sınavı’na katılacak. Değerlendirme süreci sonrası kesin kayıtları tamamlanan öğrenciler için kurslar 30 Eylül 2025 Salı günü başlayacak.

Detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler, 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan KAYMEK yetkililerine ulaşabilecek.

Büyükşehir Gençlerin Yanında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımları ve gençlere yönelik projeleriyle fark oluşturmaya devam ediyor. KAYMEK’in deneyimi ve kurumsal güvencesiyle hayata geçirilen bu kurslar, gençlerin geleceklerine sağlam adımlarla yürümelerine katkı sağlamayı hedefliyor.