KAYMEK, Malezyalı misafirlerini Bünyan'da ağırladı

Büyükşehir Belediyesi, şehirde eğitim ve kültür alanında önemli yatırımlar ile faaliyetler yapmaya devam ediyor. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde, şehre katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. bünyesindeki Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi, Malezya’dan gelen önemli bir misafiri ağırladı.

Malezya Varlık Fonu Khazanah Nasional Berhad’ın vakıf kuruluşu olan Yayasan Hasanah, Türkiye 2025 Geleneksel Tekstil Mirası Birliği Projesi kapsamında Kayseri’yi ziyaret etti.

Kayseri, KAYMEK gibi önemli kültürel projeler sayesinde, sanatsal ve kültürel anlamda büyümeye ve gelişmeye devam ediyor, bu da şehrin geleceğini şekillendiriyor.