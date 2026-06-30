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KAYMEK Matematik Kampı'nda Yaz Dönemi Başvuruları Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlayan Genç KAYMEK Matematik Kampı için yaz dönemi başvurularını başlattı.

KAYMEK Matematik Kampı'nda Yaz Dönemi Başvuruları Açıldı

 Matematiği sevdiren eğitim anlayışıyla hazırlanan kamp, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve sağlam bir matematik altyapısı kazandırmayı hedefliyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunan program, yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapma imkânı sağlayacak.

Kamp kapsamında:

  • Alanında uzman eğitmenler tarafından konu anlatımları yapılacak
  • Bol soru çözümü gerçekleştirilecek
  • Yeni nesil soru çözüm teknikleri uygulamalı olarak öğretilecek

Başarı odaklı eğitim modeli sayesinde öğrenciler hem eksiklerini tamamlama hem de yeni döneme daha hazır girme şansı bulacak.

Başvurular www.kaymekonline.com adresinden yapılabiliyor.  Detaylı bilgi için KAYMEK’e 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akademik başarılarını destekleyen eğitim yatırımları ve nitelikli kurs programlarıyla geleceğin güçlü Türkiye’sine katkı sunacak bireyler yetiştirmeyi sürdürüyor.

 
Haber Merkezi

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