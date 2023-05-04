KAYMEK Meyve ağaçları Aşılama Kursu Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarımsal kalkınmada destek çerçevesinde Meyve Ağaçları Aşılama Kursu açtı. Ayrıca KAYMEK, Kent Atölyeleri projesi çerçevesinde Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu düzenliyor.

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  • 04.05.2023 10:15
  • Güncelleme: 04.05.2023 10:52
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KAYMEK Meyve ağaçları Aşılama Kursu Açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarımsal kalkınmada destek çerçevesinde Meyve Ağaçları Aşılama Kursu açtı. Ayrıca KAYMEK, Kent Atölyeleri projesi çerçevesinde Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu düzenliyor.

Kayseri’nin mesleki eğitim ve kültür konularında adeta lokomotifi olan Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu KAYMEK, pek çok konuda gerçekleştirdiği kurslarına bir yenisini daha ekledi. Bir ilki gerçekleştiren KAYMEK, tarımsal kalkınmada desteklerini esirgemeyerek, bu amaçla çok talep olan Meyve Ağaçları Aşılama Kursu’nu açtı. Yüz yüze ve ücretsiz olacak kurs kayıtları başladı. Ayrıca KAYMEK, Kent Atölyeleri projesi çerçevesinde Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu düzenleyecek. Kentte temasına göre sergilerden mesleki ve sanatsal kurslara, çeşitli etkinliklerden, ödüllü faaliyetlere kadar pek çok konuda, sosyal faaliyet, sanat ve mesleki eğitim ile ismi özdeşleşen KAYMEK, Kayseri’de özellikle Soğanlı Vadisi’nde çok rağbet gören bez bebeklerin de çerçevesinde olduğu, dolgu oyuncak bebek yapımına dair Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu’nu kurs yelpazesine kattı. Kent Atölyeleri projesi çerçevesinde Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu’na kayıt almaya başlayan KAYMEK, kursa kayıt olmak isteyen vatandaşlara www.kaymekonline.com ve 0 352 503 83 24 nolu telefondan hizmet veriyor.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.

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İHA

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