KAYMEK öğrencileri, TEKNOFEST 2023'ün heyecanını yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) öğrencileri, İstanbul'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'e katılarak, havacılık ve uzay teknolojisinde geldiği noktayı görmenin gururunu ve heyecanını yaşadı.

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  • 02.05.2023 11:37
  • Güncelleme: 02.05.2023 12:31
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KAYMEK öğrencileri, TEKNOFEST 2023'ün heyecanını yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) öğrencileri, İstanbul’da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023’e katılarak, havacılık ve uzay teknolojisinde geldiği noktayı görmenin gururunu ve heyecanını yaşadı.

Herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir KAYMEK, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye’nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik teknoloji konusunda önemli çalışmalar yaparken, KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi’nde de adeta teknofest gençliği yetiştiriyor.

Gençlere her türlü desteği veren, teknofest gençliğini yarınlara hazırlayan Büyükşehir KAYMEK, bu çerçevede bir grup öğrenci ile birlikte Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023’e katıldı.

KAYMEK gençleri, burada Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile de görüştü.

Türkiye’nin geleceğini inşa edecek genç mucitler, yerli ve milli duruşun sembolü olan TEKNOFEST 2023’te ülkenin savunma sanayisinde, havacılık ve uzay teknolojisinde geldiği noktayı görmenin gururunu ve heyecanını yaşadı.

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İHA

Kayseri Gündem
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