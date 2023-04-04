KAYMEK Ramazan Etkinlikleri'ne miniklerden yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Ramazan Ayı'na özel program ve etkinliklerle Kumsmall AVM'de 'Ramazanın bereketini' çocuklara ve vatandaşlara yaşatıyor. Ramazan etkinlikleri, aileleri ile gelen miniklerin yoğun ilgisini görüyor.

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  • 04.04.2023 11:43
  • Güncelleme: 04.04.2023 15:54
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KAYMEK Ramazan Etkinlikleri'ne miniklerden yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Ramazan Ayı’na özel program ve etkinliklerle Kumsmall AVM’de ‘Ramazanın bereketini’ çocuklara ve vatandaşlara yaşatıyor. Ramazan etkinlikleri, aileleri ile gelen miniklerin yoğun ilgisini görüyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ı özel etkinliklerle karşıladı. KAYMEK, ‘Ramazan Etkinlikleri’ çerçevesinde Kumsmall AVM’de vatandaşlarla buluştu.

16.00 ve 22.00 saatleri arasında öğretici ve eğlenceli içerikleri ile minikler başta olmak üzere tüm Kayserililere keyifli zaman geçirme fırsatı sunacak olan KAYMEK, vatandaşlara KAYMEK İle Öğreniyorum, Çocuk Şenliği, e38/KAYMEK El Sanatları Ürün Standı, Osmanlı Fotoğrafçılığı gibi etkinliklerle vatandaşlarla bir araya geliyor.

Ayrıca KAYMEK El Sanatları ürün satış standı da el emeği göz nuru eserleri, Kayserililerin beğenisine sunarken, KAYMEK Ramazan Etkinliklerine katılan vatandaşlar, kurulan Osmanlı Fotoğrafçılığı standında Osmanlı dönemine ait kıyafet ve eşyalarla fotoğraf çektirme şansı yakalıyorlar.

Aileleri ile gelen miniklerin yoğun ilgisini gören zengin ve eğlenceli içeriğe sahip etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

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İHA

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