KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Kayıtları Başladı

Kayseri’deki 6’ncı üniversite olarak faaliyet gösteren KAYMEK, yeni eğitim öğretim yılına 9 tesiste 150 farklı branşla merhaba diyor.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların merakla beklediği 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları doğrultusunda tüm hazırlıklarını tamamlayan KAYMEK, 15 Eylül Pazartesi itibariyle kayıtları başlattı.

150 farklı branşta, 9 tesiste ücretsiz olarak düzenlenecek hafta içi, hafta sonu; sabah, öğle ve akşam grupları şeklinde planlanan kurslar için kayıtlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgiye de bu internet adresi üzerinden erişebilecek vatandaşlar, 6 Ekim 2025’e kadar kayıt işlemlerini yapabilecek.