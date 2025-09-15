KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Kayıtları Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren, kültür-sanat ve mesleki eğitim kursları ile şehrin 6'ncı üniversitesi olarak anılan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'de (KAYMEK) Sanat ve Mesleki Eğitim kurs kayıtları 15 Eylül itibariyle başladı.
Kayseri’deki 6’ncı üniversite olarak faaliyet gösteren KAYMEK, yeni eğitim öğretim yılına 9 tesiste 150 farklı branşla merhaba diyor.
Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların merakla beklediği 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları doğrultusunda tüm hazırlıklarını tamamlayan KAYMEK, 15 Eylül Pazartesi itibariyle kayıtları başlattı.
150 farklı branşta, 9 tesiste ücretsiz olarak düzenlenecek hafta içi, hafta sonu; sabah, öğle ve akşam grupları şeklinde planlanan kurslar için kayıtlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgiye de bu internet adresi üzerinden erişebilecek vatandaşlar, 6 Ekim 2025’e kadar kayıt işlemlerini yapabilecek.