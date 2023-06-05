KAYMEK Sanat Ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, şehrin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 78 farklı branşta kurs verilecek olan Sanat ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi Kurs kayıtlarına başladı. KAYMEK, ayrıca 3 farklı tesiste çocuklara özel kurslar düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kültür sanat alanındaki faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. Sanat ve Mesleki Eğitim Yaz Dönemi Kurs kayıtları başlarken, KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde 2023 Yılı Yaz Dönemi’nde 9 farklı tesiste sanat, mesleki ve kişisel gelişim kursları açacak. Bahçe Konsept Tasarımı, Dış Ticaret Ofis Destek Elemanı (UGDD), Eski Nakışları Geri Dönüştürme, İğne Oyası ile Takı Yapım Kursu gibi 4’ü yeni olmak üzere 78 farklı branşta açılan olan kurslarla birçok bireyin ihtiyaç duyduğu alanlarda kurslar düzenlenecek. Yabancı dillerden kişisel gelişime, el sanatlarından hobi kurslarına, bilişim alanından mesleki gelişime kadar çok geniş bir yelpazede düzenlenecek olan kurslar, 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve kursun mahiyetine göre 2 aydan 4 aya kadar farklı sürelerde tamamlanacak.

Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya KAYMEK Katılım Belgesi verilecek. Ayrıca Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kursiyerler için geziler, sergiler ve seminerler gibi çok çeşitli sanat ve kültürel etkinliklere de yer verilecek.

Çocuklara özel kurslar

2023 Yılı Yaz Dönemi’nde 9 farklı tesiste sanat, mesleki ve kişisel gelişim kursları açılacak olan Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde 3 farklı tesiste çocuklara özel kurslar düzenlenecek. TOKİ, Erkilet ve Beyazşehir Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde düzenlenecek olan kurslar çocukların eğlenceli ve verimli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlayacak. 8-13 yaş aralığındaki çocuklara Çocuklar İçin Resim Sanat Eğitimi, Çocuklar İçin Etkinliklerle Kuran-ı Kerim Eğitimi; 9-13 yaş aralığındaki çocuklara Etkili ve Hızlı Okuma; 10-14 yaş aralığındaki çocuklara İngilizce A1 Seviyesi, Temel Bilgisayar Eğitimi; 11-14 yaş aralığındaki çocuklara Diksiyon Eğitimi; 14-17 yaş aralığındaki çocuklara ise Pastacı Çırağı, Saç Örme ve Saç Şekillendirme, Temel Robotik Kodlama Eğitimi gibi kurslarla çocukların sanat becerileri ve kişisel gelişimleri desteklenecek.

Başta gençler olmak üzere vatandaşlar, birçok alanda eğitim, kültür ve sanat ihtiyacına cevap verecek olan KAYMEK’in yaz dönemi kurslarına ücretsiz kayıt işlemlerini www.kaymekonline.com adresini ziyaret ederek gerçekleştirebilecek.