KAYMEK Tatil Şenliği'ne 5 bin çocuk katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.'nin yarıyıl tatilinde düzenlediği KAYMEK Tatil Şenliği'ne 5 binin üzerinde çocuk katıldı.

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  • 30.01.2023 11:36
  • Güncelleme: 30.01.2023 12:10
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KAYMEK Tatil Şenliği'ne 5 bin çocuk katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.’nin yarıyıl tatilinde düzenlediği KAYMEK Tatil Şenliği’ne 5 binin üzerinde çocuk katıldı.

Gençlere ve çocuklara yönelik sunduğu eğitim hizmetinin yanı sıra onların bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yönelik birçok faaliyete imza atan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kültürel faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, yarışmalar, sergiler ve seminerlerle birçok insana ulaşan KAYMEK, yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenmesi ve tatilin tadını çıkarması amacıyla 2 gün süren Tatil Şenliği düzenledi.

28 Ocak 2023 Cumartesi ve 29 Ocak 2023 Pazar günü 10.00-22.00 saatleri arasında düzenlenen KAYMEK Tatil Şenliği’nde Çocuk Oyuncakları Workshop Etkinliği, Çocuklara Özel El Sanatları Sergisi, Yüz Boyama, Kostümlü Etkinlikler Maskotlar, Robotik Kodlama, Türk İslam Bilginleri Kart Dağıtımı, 70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar Sergisi’nin Bir Bölümü, Penaltı Vuruşu gibi renkli ve eğlenceli birçok etkinlik yer aldı.

2 gün süren KAYMEK Tatil Şenliği’ne katılan 5 binin üzerinde çocuk, hem eğlendi hem de öğrendi.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.

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İHA

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