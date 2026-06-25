KAYMEK’te 4 dilde konuşma kulüpleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KAYMEK ilk kez İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü düzenliyor. Öte yandan KAYMEK bünyesine Arapça ve Japonca dil eğitimleri de veriliyor. KAYMEK’te eğitmen Beyza Altıncan ise kurs hakkında bilgiler vererek, “İngilizce, Almanca, Arapça ve Japonca dil eğitimi bulunmaktadır. Dil öğreniminde teori kadar pratik de çok önemlidir. Kulübümüze katılan kişiler konuşma pratiklerini iyileştirirken kelime dağarcıklarını geliştiriyor, telaffuzlarını düzeltmiş oluyorlar. Dil öğreniminde en büyük sıkıntılardan bir tanesi çekingenliktir. Öğrencilerimiz toplu bir şekilde kulübümüze katıldıkları zaman dayanışma içerisinde motivasyon toplayarak bu çekingenliklerin üzerinden gelmiş oluyorlar. 17 yaş üstü bütün öğrencilerimiz katılım sağlayabilir, yoğun talep var ancak konuşma kulübünde kişi başına düşen konuşma süresinin daha fazla olması için maalesef kontenjanımızı sınırlı tuttuk. 10 ila 15 arasında sınırımız vardır. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük. A1 ve A2 kurumuz var. Her ikisinde de öğrencilerimiz sınava tabiler” diye konuştu.