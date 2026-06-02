Kaymek'te ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) zengin kurs çeşitliliği ile yeniliklere imza atmayı sürdürüyor.Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in ilk kez düzenleyeceği İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü için kayıtlar başladı.

KAYMEK İhtisas tesisinde Çarşamba günleri öğe grubu olarak tamamen ücretsiz bir şekilde düzenlenecek kulüp için kayıtlar, www.kaymekonline.com adresinden yapılabilecekken İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler 0 352 231 8031 numaralı telefondan bilgi edinebilecek.