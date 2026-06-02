  • Haberler
  • Gündem
  • Kaymek'te ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı

Kaymek'te ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür sanat kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü için kayıtlar başladı.

Kaymek'te ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) zengin kurs çeşitliliği ile yeniliklere imza atmayı sürdürüyor.Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in ilk kez düzenleyeceği İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü için kayıtlar başladı.

KAYMEK İhtisas tesisinde Çarşamba günleri öğe grubu olarak tamamen ücretsiz bir şekilde düzenlenecek kulüp için kayıtlar, www.kaymekonline.com adresinden yapılabilecekken İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler 0 352 231 8031 numaralı telefondan bilgi edinebilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 2 firmanın ürününde uygunsuzluk tespit edildi
Kayseri’de 2 firmanın ürününde uygunsuzluk tespit edildi
Kayseri OSB İhale İle Arsa Satacak
Kayseri OSB İhale İle Arsa Satacak
Vali Çiçek Başkanlığında Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Vali Çiçek Başkanlığında Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kayseri’de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Bir Hafta Bir Yazar: Oğuzhan Karaduman
Bir Hafta Bir Yazar: Oğuzhan Karaduman
Kaymakam Öztoprak, Kızılırmak'a Atlamak İsteyen Şahsı İkna Etti
Kaymakam Öztoprak, Kızılırmak’a Atlamak İsteyen Şahsı İkna Etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!