KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Felahiye ilçesinde Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Kursu verildi. Kursta katılımcılara çevre bilinci hakkında bilgiler aktarıldı.

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  • 10.04.2023 11:43
  • Güncelleme: 10.04.2023 11:57
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KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Felahiye ilçesinde Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Kursu verildi. Kursta katılımcılara çevre bilinci hakkında bilgiler aktarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini amaçlayan çalışmalara devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla farkındalık oluşturmayı da ihmal etmiyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Kursu verildi. KAYMEK Felahiye İlçe Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Kursu’nda katılımcılara çevre bilinci hakkında bilgiler aktarıldı.

Bu kurs ile insan-çevre ilişkisinin anlaşılması, geri dönüşüm, sıfır atık bilincinin oluşması gibi birbirinden önemli konular işlenerek farkındalık gerçekleştirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

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