KAYMEK'ten 'Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı' sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren mesleki eğitim ve kurslarının yanı sıra açtığı sergiler ile de adından söz ettiren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş., kentin marka değerlerinden biri olan Kayserispor'u konu alan 339 adet eserin yer alacağı 'Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı Sergisi' düzenliyor.

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  • 06.11.2022 11:58
  • Güncelleme: 06.11.2022 12:13
KAYMEK'ten 'Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı' sergisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren mesleki eğitim ve kurslarının yanı sıra açtığı sergiler ile de adından söz ettiren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş., kentin marka değerlerinden biri olan Kayserispor’u konu alan 339 adet eserin yer alacağı ‘Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı Sergisi’ düzenliyor.

Kentin marka değerlerine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, en büyük marka değerlerinden biri olan Kayserispor’a her zamankinden daha güçlü şekilde sahip çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından, şehrin takımı Yukatel Kayseripor’u konu alan ‘Kayserispor Aşkı - Sanat Aşkı Sergisi’ düzenleniyor. 8 Kasım Salı günü Kayseri Park AVM’nin 1’inci katında saat 18.00’de açılışı yapılacak sergide 29 farklı el sanatı tekniği ile hazırlanmış olan tablolar, aksesuarlar, takılar ve dekoratif ürünler ile simgesel ürünleri kapsayan el emeği 339 adet eser, Kayserililerin beğenisine sunulacak.

Açılış programında Kayserispor için hazırlanan kısa film gösteriminin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilerek serginin açılış kurdelesi kesilecek. Serginin gezilmesi ve eserlerinin tanıtımı gerçekleştirildikten sonra ise oluşturulacak sahada penaltı atışları yapılacak. Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı simgesel kupa kaldıracak.

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İHA

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