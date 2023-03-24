KAYMEK'ten 'Narko Rehber' Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince önemli bilgiler verilen Narko Rehber eğitim semineri düzenledi.

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  • 24.03.2023 10:25
  • Güncelleme: 24.03.2023 10:28
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KAYMEK'ten 'Narko Rehber' Eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince önemli bilgiler verilen Narko Rehber eğitim semineri düzenledi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında ‘insan odaklı’ yerel yönetim hizmetini yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kursları ile on binlerce insana dokunan KAYMEK A.Ş. birimi marifetiyle madde bağımlılığına karşı toplumu bilinçlendiren seminerler düzenliyor. Kayseri Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kayseri’de uyuşturucu madde satışına karşı sürdürdükleri mücadeleye, eğitim gücüyle toplumu bilinçlendirerek katkı sunan Büyükşehir Belediyesi Narko Rehber Semineri düzenledi. KAYMEK A.Ş tarafından Narko Rehber Seminerleri çerçevesinde KAYMEK Köşk Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen eğitim seminerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri KAYMEK kursiyerlerine madde bağımlılığı, bağımlılığa karşı alınacak önlemler gibi konularda önemli bilgiler aktardı. Bağımlılığa karşı en önemli tedbirin madde kullanımından uzak durmak olduğuna ve her türlü bağımlılığa karşı sağlık kuruluşlarından tam destek alınabildiğine vurgu yapılan seminer kursiyerlerden tam not aldı.

Seminere katılan kursiyerler, KAYMEK’in eğitim ve kurslarının yanı sıra toplumu yakından ilgilendiren önemli konularda düzenlenen anlamlı seminerler için de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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İHA

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