KAYMEK'TEN 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda 6 bin öğrenciye eğitim hizmeti

Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki mesleki eğitim ve kurslarda öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlarken, bu dönem 6 bin 408 öğrenciye eğitim hizmeti verildi.

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  • 14.06.2023 14:03
  • Güncelleme: 14.06.2023 16:23
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KAYMEK'TEN 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda 6 bin öğrenciye eğitim hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki mesleki eğitim ve kurslarda öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlarken, bu dönem 6 bin 408 öğrenciye eğitim hizmeti verildi.

Kayseri’nin, mesleki eğitim ve kültür konularında adeta lokomotifi olan Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu KAYMEK, dolu dolu geçen 2022-2023 eğitim öğretim yılını muhteşem bir törenle sonlandırdı.

Gençlere yönelik eğitim hizmetinin yanı sıra onların gelişimleri için birçok faaliyete imza atan KAYMEK Gençlik Merkezleri, başkaları ile iyi ilişki kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, millî ve manevi yönden gelişmiş, şuurlu, vatansever ve başarılı gençler yetiştirmeyi ilke edindi. Gençlik Merkezleri’nde 4’üncü sınıftan 12’nci sınıf ve mezun gruplara kadar olan öğrencilere akademik ders takviyeleri, sınavlara hazırlık kursları, etüt ve soru çözümleri, deneme sınavları, akıl oyunları, kulüp faaliyetleri, öğrenci koçluğu, yarışmalar, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi.

6 bin 408 öğrenciye eğitim hizmeti

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde, Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra, ödüllü proje Değer Gençlik Merkezi’nde 150, KAYMEK Matematik Kampı’nda 41, Robotik Kodlama Atölyesi’nde 64, Eğlenceli Matematik’te 750 ve KAYMEK Ödev Evi’nde 160 öğrencinin olduğu projeler ile birlikte toplam 6 bin 408 öğrenciye eğitim hizmeti verildi.

Muhteşem bir kapanış töreni

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sona ermesi dolayısıyla Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in de teşrifleriyle düzenlenen muhteşem kapanış programında fuaye alanında Değer Gençlik Merkezi ile Robotik Kodlama Atölyesi’nin yıl boyunca ortaya çıkardığı ürünler de sergilendi.

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İHA

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