KAYMEK'ten 3 bin 838 eserlik sergi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen ve 8 bin kursiyerin 3 bin 838 adet eserinin sergilendiği Sanatın Türkiye Yüzyılı, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Açılış Töreni’ne katıldı.

KAYMEK Göznuru Tesisleri’nde Sanatın Türkiye Yüzyılı, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Açılış Töreni’ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ile kursiyerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK kurulduğu günden beri Kayseri’mizin yüz akı olan, herkesin gönlüne, yeteneğine hitap eden hem merkezde hem 16 ilçemizde adeta onlarca tesisinde yaptığı çalışmalar ile yeteneklerimizi ortaya çıkarıyor” dedi. Büyükkılıç, yapılan çalışmaların ürünlerinin ortaya çıktığını, bu ürünleri kamuoyu ile paylaşmak amacıyla sergi açtıklarını ifade ederek, 3 bin 838 ürünü sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Umarım, her birinden keyifle yararlanacak ve takdir edeceksiniz. Emeği geçenleri tebrik ve teşekkür ediyorum. KAYMEK’imizin yapmış olduğu çalışmalar ile ücret almadan tüm kardeşlerimize, yeteneklerini ortaya çıkaran yaklaşım içerisinde halk eğitimimizle iş birliği halinde yapmış olduğu bu çalışmalarda Sayın Valimize ve kıymetli milli eğitim müdürlerimize teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu. Büyükkılıç, her kurumla iş birliği halinde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“En son yapılan bir çalışmayla Bünyan Cezaevimizde yapılan protokol gereği, oradaki kardeşlerimizi hem eğitmek, hem yönlendirmek hem de KAYMEK rüzgârı estirmek suretiyle gönüllerde yer etmek amacıyla yaptığımız çalışmayı paylaşıyor, Sayın Başsavcımıza teşekkür etmek istiyorum. Kurum ve kuruluş farkı gözetmeden her kurumla iş birliği halinde çalışmaları sürdürüyor, gayretlerinden dolayı genel sekreter yardımcımıza, daire başkanımıza, ilgili birimimizdeki öğretmenlerimize, ekibimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise sadece Kayseri’de değil, bölgede KAYMEK rüzgârı estiğini vurgulayarak, “Biz gittiğimiz yerlerde, çalıştığımız her yerde enteresan bir şekilde KAYMEK’in bilindiğini ve takip edildiğini gördük. KAYMEK adeta Kayseri’de beşinci üniversite gibidir. KAYMEK kurslarında eğitim alan arkadaşların Kayseri Valisi olarak farkını görüyorum. Valilik olarak halk eğitim gibi işleri de çok kolaylaştırıyorlar. KAYMEK’in Kayseri’ye değeri tahmin ettiğinizden çok daha büyüktür. KAYMEK, aile yaşantısından tutun da her türlü mücadelede katkı sunuyor. İnanılmaz profesyonel şekilde çalışıyorlar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, özellikle kadın projelerinde teşvik etkisini bildiğim için de teşekkür ediyorum. Ayrıca KAYMEK ekibini alkışlıyorum” diye konuştu. Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’ye çok büyük bir müjde verdiğini Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri seçildiğini hatırlatırken, Başkan Büyükkılıç, bir müjde daha vererek, tüm kitapseverleri, 13 Ekim Cuma günü 500 yazarın katılacağı, Orta Anadolu’da kendisinden söz ettiren 800 binin üzerinde vatandaşın ziyaret ettiği dev kitap fuarına davet etti. Kursiyerlerden Fatma Özyürek de yaptığı konuşmada, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ın bizlere sağladığı kurslar sayesinde çok büyük kazanımlar elde ettik. KAYMEK’in sanatla ilgili, kültürel, mesleki ve kişisel gelişim kursları bana ve benim gibi birçok vatandaşa büyük değerler kattı. Birçok imkân sunulan tesislerde güler yüzlü personel, samimi hocalar ve kaliteli eğitimler insanı KAYMEK’e bağlıyor” şeklinde konuştu. Türk İşaret Dili kursuna da katıldığını ve bu sayede işitme engelli özel kişilerle bu kurs sayesinde daha rahat iletişim kurduğunu söyleyen Özyürek, konuşmasına işaret dili ile devam ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti, işaret dili ile alkışlayarak farkındalık oluşturdu. Konuşmaların ardından sertifika töreni düzenlenen sergide, Düz Dar Etek Dikimi kursunda Emine Çetin, Hüsn-i Hat kursunda Ahsen Kavafoğlu, Türk İşaret Dili kursunda Fatma Özyürek, Aşçı Çırağı kursunda Nefiye Gül Tekayak ve Çocuk Bakım Elemanı kursunda Esra Akbulut takdim edilen sertifikalarını alırken, Ayşe Alat’a da Onur Belgesi takdim edildi.

Sertifika töreninin ardından Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un dualarıyla açılışı yapılan sergi, protokol tarafından ilgiyle gezildi. 13 tesiste 78 farklı el sanatı branşında eğitim alan 8 bin kursiyerin KAYMEK eğitmenleri nezaretinde hazırlamış oldukları el emeği göz nuru binlerce özgün eserden 3 bin 838 adet eser bulunuyor. Özgün eserlerden oluşan 50 branşta başta ‘Maraş İşi Ahşap Rölyef, Telkari, Edirnekari, Amigurumi, Bezbebek, Mutfak Atölyesi, Kâğıt Rölyef, Ebru, Tezhip, Hüsn-i Hat, El ve Makine Nakışları, Çini, Filografi, İğne Oyası, Cam Boyama, Kırkyama, Yağlı Boya Resim, Katı’, Seramik Şekillendirme ve Gümüş Takı İşlemeciliği’ gibi pek çok konuda el emeği eser yer alıyor. Serginin 30 Eylül’e kadar açık kalması planlanıyor.