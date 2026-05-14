KAYMEK'ten 936 saatlik Çocuk Bakım Elemanı Kursu

Büyükşehir Belediyesi’nin insan odaklı hizmet anlayışı kapsamında faaliyet gösteren KAYMEK, özellikle kadınların ve gençlerin meslek sahibi olarak iş hayatına katılımını destekleyen eğitim projelerini başarıyla sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 936 saatlik Çocuk Bakım Elemanı Kursu, alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerle kursiyerlere kapsamlı bir öğrenim süreci sunuyor.

Kurs programı çerçevesinde kursiyerler, yerinde gözlem ve uygulama deneyimi kazanmak amacıyla kreş ziyaretleri gerçekleştiriyor. Miniklerle çeşitli oyunlar oynayan kursiyerler, çocuk gelişimi ve iletişimi konusunda sahada deneyim elde ederek mesleki yeterliliklerini güçlendiriyor.

Eğitimden teknolojiye, sağlıktan spora kadar birçok alanda yenilikçi hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kaliteli, güvenli ve erişilebilir hizmet sunmaya devam ederken, KAYMEK aracılığıyla yürütülen mesleki eğitim faaliyetleriyle de istihdama önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor.