KAYMEK'ten 936 saatlik Çocuk Bakım Elemanı Kursu

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), mesleki eğitim alanındaki nitelikli kurs programlarıyla istihdama katkı sunmaya devam ediyor. 936 saatlik Çocuk Bakım Elemanı Kursu kapsamında kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı saha deneyimiyle mesleğe hazırlanıyor.

KAYMEK'ten 936 saatlik Çocuk Bakım Elemanı Kursu

Büyükşehir Belediyesi’nin insan odaklı hizmet anlayışı kapsamında faaliyet gösteren KAYMEK, özellikle kadınların ve gençlerin meslek sahibi olarak iş hayatına katılımını destekleyen eğitim projelerini başarıyla sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 936 saatlik Çocuk Bakım Elemanı Kursu, alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerle kursiyerlere kapsamlı bir öğrenim süreci sunuyor.

Kurs programı çerçevesinde kursiyerler, yerinde gözlem ve uygulama deneyimi kazanmak amacıyla kreş ziyaretleri gerçekleştiriyor. Miniklerle çeşitli oyunlar oynayan kursiyerler, çocuk gelişimi ve iletişimi konusunda sahada deneyim elde ederek mesleki yeterliliklerini güçlendiriyor.

Eğitimden teknolojiye, sağlıktan spora kadar birçok alanda yenilikçi hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kaliteli, güvenli ve erişilebilir hizmet sunmaya devam ederken, KAYMEK aracılığıyla yürütülen mesleki eğitim faaliyetleriyle de istihdama önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Tarımsal üretimde büyük tehlike Çiftçi sayısı azalıyor, yaş ortalaması artıyor…'
“Tarımsal üretimde büyük tehlike; Çiftçi sayısı azalıyor, yaş ortalaması artıyor…”
Gençlik ERVA'lı Neslihan Kibar Avrupa şampiyonu oldu
Gençlik ERVA’lı Neslihan Kibar Avrupa şampiyonu oldu
Kayseri Otogar'da Bayram Öncesi Bilet Fiyatı Denetimi
Kayseri Otogar'da Bayram Öncesi Bilet Fiyatı Denetimi
Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın Görkemli Kapanış Programı
Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları’nın Görkemli Kapanış Programı
Kayseri'de bir ilk: Osman Ulubaş Ortaokulu'nda Göktim Teknoloji Atölyesi Açıldı
Kayseri'de bir ilk: Osman Ulubaş Ortaokulu'nda Göktim Teknoloji Atölyesi Açıldı
Enflasyon tahmininde sürpriz gelişme: Tahminler Yüzde 50 artırıldı
Enflasyon tahmininde sürpriz gelişme: Tahminler Yüzde 50 artırıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!