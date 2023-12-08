KAYMEK'ten Anne - Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanında amiral gemisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. 'KAYMEK'le Öğreniyorum Atölyesi' çerçevesinde aile içi bağları kuvvetlendirmek ve mutfak sanatları becerilerini çocukları ile birlikte geliştirmek amacıyla Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği düzenliyor.

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  • 08.12.2023 14:49
  • Güncelleme: 08.12.2023 15:49
KAYMEK'ten Anne - Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında amiral gemisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ’KAYMEK’le Öğreniyorum Atölyesi’ çerçevesinde aile içi bağları kuvvetlendirmek ve mutfak sanatları becerilerini çocukları ile birlikte geliştirmek amacıyla Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği düzenliyor.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlara en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 41 farklı tesiste 55 farklı noktada hizmetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, ‘KAYMEK’le Öğreniyorum’ sloganı ile workshop etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından ’Katıl, Öğren, Yap; Sonrası Lezzete Yolculuk’ adıyla Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği düzenlenecek. KAYMEK, anne ve çocukların bir arada olacağı etkinlikte lezzeti, sunum becerisi ile birleştirecek.

Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği 10 Aralık Pazar günü KAYMEK Göznuru Tesisi’nde düzenlenecek. 1’inci seans saat 10.00’da 2. Seans ise saat 13.00’de gerçekleştirilecek. Annelerin çocukları ile katılım sağlayacağı etkinlik için www.kaymekonline.com üzerinden kayıt alınacak. Kursiyerlerin malzemelerini getireceği etkinlik iki seansta yapılacak olup her seansta 10 anne ve 10 çocuk olmak üzere toplamda 40 kişi katılım sağlayacak.

İHA

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