KAYMEK'ten 'Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı' etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanında amiral gemisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 'Öğreniyorum Atölyesi' çerçevesinde Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği düzenledi. Etkinlikte anne ve çocuklar mutfak sanatları becerilerini çocukları ile birlikte geliştirerek, keyifli vakit geçirdi.

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  • 12.12.2023 10:41
  • Güncelleme: 12.12.2023 10:47
KAYMEK'ten 'Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı' etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında amiral gemisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), “Öğreniyorum Atölyesi” çerçevesinde Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği düzenledi. Etkinlikte anne ve çocuklar mutfak sanatları becerilerini çocukları ile birlikte geliştirerek, keyifli vakit geçirdi.

11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 41 farklı tesiste 55 farklı noktada hizmetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, ‘KAYMEK’le Öğreniyorum’ sloganı ile workshop etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından “Katıl, Öğren, Yap; Sonrası Lezzete Yolculuk” adıyla Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği düzenledi. Etkinlikte anne ve çocuklar birbirinden renkli saatler geçirdi. KAYMEK Göz Nuru Tesisi’nde gerçekleşen etkinlikte katılım yoğun olurken, etkinliğe katılanlar böyle güzel bir etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

“Anneler ve çocuklar çok memnun kaldı”

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’te Pasta Eğitmeni Behiye Çukurluoğlu, Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliğinin çok sevildiğini ve etkinlikten herkesin memnun kaldığını ifade ederek, “Etkinliğimiz mozaik pasta yapımı etkinliğiydi. Çocuklarla çok güzel bir etkinlik yaptık. Beraberce Mozaik Pasta yaptık ve sonrasında bulaşık yıkadık. Çok keyifli geçti. Çocuklar çok mutlu. Anneler ve çocuklar çok memnun kaldı” dedi.

“İlk pasta tarifimi öğrendim”

10 yaşında olan Naz Bozkaya ise “Buraya annemle güzel bir gün geçirmek için geldim. İlk pasta tarifimi öğrendim. Çok güzel geçti. KAYMEK ekibine ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oğluyla etkinliğe katılan Leyla Türkmen de böyle bir etkinliğe bir daha olursa yeniden katılacaklarını ve çok keyif aldıkları bir etkinlik olduğunu kaydederek, “Çocuğumla birlikte güzel bir etkinlik geçirmek için katıldım. Çok memnun kaldım. İlk defa katılıyorum. İnşallah bir daha katılacağız” ifadelerini kullandı.

Merve Erva Durdu ise annesi ile pasta yapmak için geldiklerini, bu pastadan ağabeyi ve babasına da yapacağını anlatarak, çok güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

Her seansta 10 anne ve 10 çocuk

Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK Göznuru Tesisi’nde gerçekleştirilen etkinliği 1’inci seans ve ikinci seans olmak üzere iki seansta yapılırken, her seansta 10 anne ve 10 çocuk olmak üzere toplam 40 kişi katılım sağladı.

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İHA

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