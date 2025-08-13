KAYMEK'ten 'El Emeği Gönül Bağı' köprüsü

Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren KAYMEK, ilçelerde başlattığı gönül odaklı projelerle toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime, sanata ve sosyal dayanışmaya verdiği önemin somut örneklerinden biri daha hayata geçti.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri tarafından yürütülen "El Emeği Gönül Bağı" projesi kapsamında Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi öğrencileri, dikiş nakış atölyelerinde el emeği ile hazırladıkları tokaları Genç KAYMEK TOKİ tesisindeki öğrenci ve eğitmenlere hediye etti. Bu anlamlı buluşma, "El Emeği ile Kurulan Gönül Köprüsü" sloganıyla ilçeler arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu.

Sadece merkezde değil, ilçelerde de sosyal hayatı canlandıran KAYMEK, düzenlediği kurslar, atölyeler ve kültürel etkinliklerle Kayseri’nin her köşesinde iz bırakmaya devam ediyor.