KAYMEK'ten 'El Emeği Gönül Bağı' köprüsü

KAYMEK, ilçelerde yürüttüğü 'El Emeği Gönül Bağı' sosyal sorumluluk projesiyle gönülleri birleştiriyor. Sarıoğlan'daki öğrenciler, el emeği tokalarını TOKİ'deki arkadaşlarına hediye ederek anlamlı bir gönül köprüsü kurdu.

KAYMEK'ten 'El Emeği Gönül Bağı' köprüsü

Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren KAYMEK, ilçelerde başlattığı gönül odaklı projelerle toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime, sanata ve sosyal dayanışmaya verdiği önemin somut örneklerinden biri daha hayata geçti.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri tarafından yürütülen "El Emeği Gönül Bağı" projesi kapsamında Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi öğrencileri, dikiş nakış atölyelerinde el emeği ile hazırladıkları tokaları Genç KAYMEK TOKİ tesisindeki öğrenci ve eğitmenlere hediye etti. Bu anlamlı buluşma, "El Emeği ile Kurulan Gönül Köprüsü" sloganıyla ilçeler arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu.

Sadece merkezde değil, ilçelerde de sosyal hayatı canlandıran KAYMEK, düzenlediği kurslar, atölyeler ve kültürel etkinliklerle Kayseri’nin her köşesinde iz bırakmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'da kırsal kalkınma devam ediyor
Kocasinan'da kırsal kalkınma devam ediyor
Konut satışında Melikgazi zirvede
Konut satışında Melikgazi zirvede
Sultan Hamid'in mamur edip Kayseri'ye hediye ettiği ilçe
Sultan Hamid'in mamur edip Kayseri'ye hediye ettiği ilçe
Perseid Meteor yağmuru Hıdırellez Gök Gözlem Evi'nde gözlemlendi
Perseid Meteor yağmuru Hıdırellez Gök Gözlem Evi'nde gözlemlendi
Kayseri'de okuma yazma bilmeyen sayısı her geçen gün azalıyor
Kayseri’de okuma yazma bilmeyen sayısı her geçen gün azalıyor
Başkan Metin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cem Evinde bir araya geldi
Başkan Metin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cem Evinde bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!