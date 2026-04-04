KAYMEK'ten Geleneksel Kitap Okuma Yarışması

Kayseri’de eğitime ve kültürel gelişime yönelik projeleriyle dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültü A.Ş. (KAYMEK) aracılığıyla anlamlı bir organizasyona daha imza atıyor. KAYMEK A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen kitap okuma yarışması, bu yıl da "Oku, Yarış, Kazan" sloganıyla vatandaşlarla buluşuyor.

Toplumda okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı, bireylerin kelime dağarcığını geliştirmeyi ve kitap sevgisini artırmayı hedefleyen yarışma, aynı zamanda millî ve manevi değerlerin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Her yaştan bireye hitap eden etkinlik, iki ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Yarışma kapsamında 12-16 yaş grubundaki katılımcılar, Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye adlı eseri üzerinden değerlendirilirken; 17 yaş ve üzeri katılımcılar ise Alev Alatlı’nın Yaseminler Tüter mi, Hâlâ? kitabından sorumlu olacak. Her iki kategoride de katılımcılara 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli test uygulanacak.

Dijital ortamda, kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışmada, en çok doğruyu en kısa sürede cevaplayan yarışmacılar dereceye girecek. Katılımcılar yarışmaya akıllı telefon ya da tabletleriyle katılabilecek.

Her iki kategoride birincilere 10 bin TL, ikincilere 8 bin TL, üçüncülere ise 6 bin TL ödül verilecek. Ayrıca her kategoride üç kişiye 3’er bin TL mansiyon ödülü takdim edilecek.

Başvurular 10 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecekken, yarışma 17 Mayıs 2026 tarihinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yarışma saatleri ve detaylar, başvuru yapan katılımcılara SMS yoluyla bildirilecek ve KAYMEK’in resmî sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Büyükşehir, yarışmanın yalnızca bir bilgi yarışması olmanın ötesinde, bireylerin düşünce dünyasını geliştiren ve kültürel farkındalığı artıran önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekerek, tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet etti.

Yarışmaya katılım şartlarının detaylarını ayrıntılı olarak incelemek ve başvuru yapmak isteyen www.kaymekyarisma.com adresini ziyaret edebilecek.



