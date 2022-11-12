KAYMEK'ten Gençlere 'Projen İle Gel' Çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik teknoloji konusunda proje başlatarak çağrıda bulundu. Teknoloji ile ilgilenen gençlere yönelik 'Projen İle Gel' uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi Kayseri mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), hem gençlerin hem de ülkenin yararına olan projeleri geliştirerek hayata geçirecek.

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  • 12.11.2022 10:35
  • Güncelleme: 12.11.2022 12:04
KAYMEK'ten Gençlere 'Projen İle Gel' Çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik teknoloji konusunda proje başlatarak çağrıda bulundu. Teknoloji ile ilgilenen gençlere yönelik ‘Projen İle Gel’ uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi Kayseri mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), hem gençlerin hem de ülkenin yararına olan projeleri geliştirerek hayata geçirecek.

Genç nüfusu ile büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye’de gençlerin teknolojik çalışmalarını teşvik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknofest gençliği olarak nitelediği gençlere her fırsatta imkân tanıyor. Bu çerçevede gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödüller alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gençlerin taleplerine ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalmıyor. Gençlere yönelik eğitim desteklerinin yanı sıra pek çok konuda da gençlere yönelik projeler sunan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu kez de teknofest gençliği için kolları sıvadı. Gençlik Merkezleri’nde bulunan Robotik Kodlama Atölyeleri’nde, 14-17 yaş aralığında projesi olan gençlere destek olmaya, fikirlerini, projelerini geliştirebilecekleri ortamı temin etmeye yönelik tasarlanan ‘Projen İle Gel’ uygulamasında, gençlere büyük destek sağlanırken, önemli fırsatlar da sunulacak. Konuya ilişkin bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, belki teknofest gençliğini KAYMEK’ten çıkarabileceklerini ifade ederek şunları paylaştı;

"Bir de projenle gel sloganı ile ihtisas merkezimizde robotik kodlama atölyesinde eğitime alacağımız gençler olacak. Projeleri ile gelecek, tasarladıkları projeleri bize getirip sunacaklar. Bizim değerlendirmelerimizden geçtikten sonra, belediyemizin desteği ile onlar somut hale gelecek. Böylelikle genç beyinler kendilerini ifade etmiş olacaklar. Değerli hissetmiş. Bu alanda yenilikçi yaklaşım çıkacak. İlerleyen günlerde onlara sunacağımız imkânlarla teknoloji gençliğini, belki teknofest gençliğini KAYMEK’ten çıkartacağız.”

‘Projen İle Gel’ uygulamasına ilişkin bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen gençler, www.kaymekonline.com adlı web sitesini ziyaret edebilecek.

İHA

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